Le théâtre de Caen bénéficie d'une cure de jouvence

"C'est la plus grande opération de rénovation depuis la création du théâtre, en 1963". Le directeur du principal outil culturel de la ville de Caen, Patrick Foll, ne manque pas de solennité pour annoncer sa fermeture prochaine. Ce 1er juillet, les spectateurs caennais entreront pour la dernière fois dans le théâtre tel qu'il est aujourd'hui. Un vaste chantier sera lancé à la rentrée : il transformera la scène et toute sa mécanique, comme la disposition de la salle, pour "s'adapter au XXIe siècle et se mettre au niveau de ses partenaires."



"C'est un nouveau souffle pour notre théâtre"

"La plupart des changements réalisés ne seront pas visibles du grand public, mais faciliteront considérablement le travail des équipes techniques", précise toutefois Patrick Foll. Principale concernée, la cage de scène, espace de 27 mètres de large, 16 de long et 21 de haut, qui s'étend du rideau aux coulisses. Elle cache une machinerie complexe servant à accrocher des projecteurs, actionner des décors ou permettre l'apparition d'un artiste par un système de trappes. Celle-ci n'a pas changé depuis l'origine.

Dès janvier 2015, les changements de décor seront pilotés par ordinateur plutôt qu'à la force des bras, et les dessous de la scène seront revus pour s'adapter plus facilement aux demandes. "Nous affranchir de ces contraintes, c'est pérenniser notre activité de coproduction de spectacles, en ouvrant plus de possibilités. Cette modernité donnera à notre salle un nouveau souffle." Le public pourra de son côté apprécier le confort de 1 040 fauteuils neufs, dont vingt seront accessibles depuis l'allée centrale aux personnes à mobilité réduite. Les sanitaires seront entièrement refaits, comme la ventilation, volumineuse, qui sera installée sur le toit. L'ensemble du chantier doit coûter 10 millions d'euros.



2013-2014 : une saison "hors les murs"

Les activités du théâtre de Caen ne s'arrêteront pas pour autant de fonctionner la saison prochaine : une soixantaine de dates (la moitié d'une programmation classique) a été programmée "hors les murs", comme à la salle de musiques du Cargö, à l'amphithéâtre Daure de l'université ou au manège équestre de l'Académie, bâtiment méconnu du XIXe siècle, et fraîchement rénové. Une organisation qui ne manque pas d'attraits pour Patrick Foll : "Nous accentuons davantage ce qui fait la particularité de ce théâtre : sa pluridisciplinarité. Nous décentraliser ainsi nous offre la possibilité de reprogrammer certaines formes plus intimistes comme le récital solo ou les ensembles de musique de chambre, pour lesquelles notre théâtre n'est pas très adapté..."

Pour de nombreux Caennais, qui aimeraient également voir l'extérieur du bâtiment rafraîchi, il faudra attendre. "Le théâtre de Caen n'est pas une scène nationale : elle ne bénéficie pas, en principe, de financements pour de tels travaux", justifie le maire de la ville, Philippe Duron. "De tels aménagements auraient doublé le coût de l'opération." La dernière rénovation des façades avait été conduite en 1991. Et malgré cette coque vieillissante, les Caennais n'ont jamais été si nombreux à se presser au théâtre, qui prévoit un record de fréquentation de 135 000 spectateurs pour cette saison bientôt achevée. "A ce rythme-là, il nous faudra bientôt une deuxième salle !", plaisante Philippe Duron. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite.