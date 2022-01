La rentrée, pour certain, c'est déjà de l'histoire ancienne ... Les enfants de Gavray, entre Coutances et Granville, ont repris vendredi dernier. Une journée plus tôt qui compense la fermeture des écoles lors de la Foire St Luc. Écoutez le témoignage de la petite Léli, 3 ans 1/2 pour qui retrouver l'école a été une joie ...