En questions. Christine Gavini, rectrice de l'académie : "Nous avons fixé des objectifs ambitieux"

Christine Gavini est la rectrice de l'académie de Normandie. Elle fait le tour de table des nouvelles mesures de cette rentrée 2024.

Quelles sont les priorités académiques ?

"Nous avons remarqué que la moyenne normande sur l'évaluation de début de 6e est de 103 points, pour 106 au niveau national en 2023. Il y a donc des lacunes sur l'acquisition des savoirs fondamentaux : français et maths, entre la classe de CE1 et de 6e. Nous nous sommes donc fixés de nouveaux objectifs ambitieux, et nous allons renforcer la formation des professeurs."

Y a-t-il de nouvelles mesures ?

"Une 'pause numérique' est en cours d'expérimentation dans 15 collèges de l'académie de Normandie, dont 9 dans le Calvados, notamment Jacques Monod et Villey Desmeserets à Caen. L'objectif est de lutter contre les violences numériques et de limiter l'exposition aux écrans. Les téléphones sont strictement interdits au collège et placés dans des casiers pendant les cours."

Comment protéger nos valeurs ?

"Il y a eu de nombreuses atteintes cette année aux valeurs républicaines. Notamment un développement de l'antisémitisme, depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien. Comme mesures nous avons le carré régalien : une équipe qui aide le personnel éducatif à régler les situations, mais aussi une application pour pouvoir signaler les faits, et des liens très forts avec la police et la justice."

C'est quoi la prépa-seconde ?

"C'est une autre nouveauté de cette rentrée, pour les élèves de 3e. Ceux qui n'ont pas obtenu leur brevet vont pouvoir bénéficier d'une année particulière de renforcement. Ils pourront ensuite aller en classe de seconde, sans repasser le brevet."