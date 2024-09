Normandie. Objectif zéro téléphone au collège

"Objectif zéro téléphone au collège." La rectrice de l'académie, Christine Gavini, a pris cette mesure en cette rentrée 2024. Quinze établissements de la région vont expérimenter cette "pause numérique" : neuf dans le Calvados, un ou deux dans les autres départements (liste complète en bas de l'article). "Il y a déjà une interdiction. Mais on se rend compte que les élèves sortent les téléphones malgré tout, prennent en photo leurs camarades et même leurs professeurs, pour un mauvais usage." Alors le rectorat va plus loin.

Serrage de vis

La mise en application est simple. Chaque matin, les élèves doivent mettre leurs téléphones dans des boîtes ou des casiers, et les récupèrent à la fin des cours. L'intention est de mieux "prévenir les violences en ligne", avance la rectrice, et de mieux utiliser le téléphone, qui perturbe la concentration et l'apprentissage.

Cette "pause numérique" devrait être généralisée à tous les établissements, au 1er janvier 2025.

Liste des collèges de la région qui expérimente la "pause numérique" :

Calvados

- Jean Castel à Argences

- Jean Vilar à Noues de Sienne

- Laplace à Lisieux

- Jacques Monod à Caen

- Villey-Desmeserets à Caen

- Dumont d'Urville à Condé-en-Normandie

- Val d'Aure à Isigny-sur-Mer

- Jean Monnet à Ouistreham

- Octave Mirbeau à Trévières

Eure

- Roger Gaudeau aux Andelys

- Jacques Brel à Beuzeville

Manche

- Anatole France à Sartilly

- Albert Camus à Torigny

Orne

- Jacques Prévert à Domfront

Seine-Maritime

- Claude Delvincourt à Dieppe

- Jules Verne à Deville les Rouen