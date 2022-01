L'agri-trail des marais c'est dimanche!

L'agri-trail vous permettra de pratiquer la course à pied en même temps que d'admirer les beaux paysages des marais et du bocage cotentinois.

3 courses sont proposées: 8-20 et 35kms. Il existe aussi une course avec chien sur 5 km et des courses pour enfants.

Tous les renseignements sont à retrouver sur www.agri-trail-des-marais.fr et vous pré-inscrire sur www.normandiecourseapied.com

Les 1ers départs seront donnés dimanche à 9h à la base de loisirs de l'étang des Sarcelles/ Marchésieux-Saint Martin d'Aubigny.

Ecoutez Jean-Michel Leconte nous présenter cette 21ème course du challenge "Courir en Manche".