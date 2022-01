Caen : le cuisinier du Vaugueux condamné

Pour rentrer chez lui, le plus court est d’emprunter le cours Koenig, jouxtant la Prairie. Selon des déclarations, il s’y était déjà fait aborder par des hommes. Alors, par précaution, et possédant 1,25 g d’alcool par litre de sang, il enfile un coup de poing américain. Lorsqu’il croise le chemin d’un jeune homme qui, en sortant d’une soirée chez des amis, se soulage contre un mur avant de reprendre son véhicule, il voit rouge, l’aborde et le frappe sans prévenir : deux jours d’ITT pour la victime, secourue finalement par un témoin. Jeudi 25 août, le cuisinier répondait de ses actes devant la justice et a offert une nouvelle version de son histoire. Il a d’abord prétendu s’être fait aborder pour une cigarette-prétexte puis s’être fait suivre dans une ruelle par la victime. Mais la version de cette dernière va prévaloir, celle d’une agression gratuite. La thèse de l’agression homophobe n’est toutefois pas retenue par le tribunal. Le cuisinier, primo-délinquant, a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis et de 1 450 € de dommages et intérêts à rembourser à sa victime. Son coup de poing américain lui a été confisqué.