Sortie d'un best of prévue pour Noir Désir

Le groupe Noir Desir a marqué la scène rock des années 90 avec de nombreux succès tels que "Un jour en France", "A ton étoile", "L'homme pressé". Après les déboires judiciaires du leader Bertrand Cantat et des années de prison, le groupe se sépare à la fin du mois de novembre 2010.

Presque un an jour pour jour après cette séparation, l'ancien label de Noir Désir, Barclays a décidé de sortie un best of du groupe. Nous n'avons pas d'informtions pour le moment sur les titres qui composeront cet album mais il devrait sans aucun doute tous les indispensables de Noir Dez.