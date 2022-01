Foot US : l'Overlord de Bayeux continue de grandir

Hier, smaedi 27 août, les joueurs de l'Overlord de Bayeux ont repris l'entraînement. Trois ans après sa création, ce club génère un véritable engouement pour ce sport si populaire outre atlantique. Et ce n'est pas le coach de l'équipe senior, Jean-Louis Jacqueline qui dément (à écouter dans le player).

La saison dernière, l'Overlord comptait une équipe de football américain avec 32 joueurs. Pour le nouvel exercice, 8 nouvelles recrues ont débarqué. De plus une équipe junior (de 17 à 20 ans) voit le jour, avec 18 jeunes.



En plus du football américain, l'Overlord de Bayeux pratique également le flag inspiré des mêmes règles, le contact en moins. Cette équipe passe cette saison de 15 à 18 joueurs et joueuses. "Nous prenons les filles et garçons à partir de 8 ans pour la pratique du flag (jeu identique à l’esprit du foot us mais sans équipement et sans contacts). Les garçons le pratiquent jusqu’à 16/17 ans et peuvent ensuite s’essayer au football", indique le président du club, Olivier Lepetit.

Une journée portes ouvertes est organisée pour tout ce qui veulent découvrir ce sport vendredi 3 septembre à Bayeux, à la Halle St Patrice de 14h à 18h30.

