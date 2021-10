Football américain : il vit sa passion en Normandie !

En 2005, le Dieppois, intrigué par ce sport peu répandu, se rend à un entraînement des Pirates, l’équipe locale. Il chausse les crampons. Depuis, il n’a jamais décroché. “C’est à la fois un sport physique, et tactique, avec un véritable esprit d’équipe”, indique-t-il. Il occupe désormais le poste de tight-end, receveur rapproché de la ligne offensive, seul homme éligible à la passe. “Mon poste me va comme un gant. Je fais de tout, course, réception, block. C’est ça qui me plait”.

Prêt à tout pour jouer

Fin 2006, Julien vient s’installer à Caen. Mais pas question d’arrêter le foot US. Avant même de déménager, il avait déjà tous les renseignements sur les clubs de la région. Deux possibilités s’offrent à lui : rejoindre les Conquérants de Caen ou les Dragons d’Hérouville, deux équipes de championnat régional. Après quelques entraînements avec les Caennais, Cash se replie chez les Hérouvillais, n’ayant pas retrouvé chez les Conquérants l’esprit de jeu de son sport fétiche.

Juin dernier signe la fin des Dragons. Pas question pour “Cash” d’arrêter. Que choisir ? rejoindre l’Overlord de Bayeux, ou retourner chez les Pirates, à Dieppe. “J’étais prêt à faire la route à chaque entraînement deCaen à Dieppe s’il le fallait”, lâche-t-il. “Je ne vois pas ma vie sans le football américain. A la maison, je visionne les comptes rendus des matchs de la NFL, le championnat nord-américain, le meilleur au monde. J’ai 30 ans, je m’en donne encore quinze sur le terrain...Puis, je poursuivrai l’aventure en coachant une équipe”. En attendant, c’est finalement Bayeux qui en profite.