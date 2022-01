Handball : les Vikings sont à pied d’oeuvre

Neuf séances d'entraînement et deux matchs amicaux étaient au programme des Vikings entre le mardi 16 août et le dimanche 21. « La priorité a vraiment été donnée au travail physique, commente le co-entraîneur Marc Collyer. Même le but des matchs était de courir en jouant au hand. » Le premier, samedi 20 août contre Saint Valery en Caux (N2), s'est soldé par une défaite 26-22. Le suivant, joué dès le lendemain, a débouché sur un court succès contre Saint-Mandé (N2, 30-28). « On a déjà retenu quelques enseignements, relève Marc Collyer. Les nombreuses rotations effectuées ont montré que les jeunes étaient motivés. Pour le moment, tout se passe bien. C'est assez intéressant. »

Cinq recrues bien intégrées

Les cinq recrues (la dernière en date est un gardien arrivant de Rennes, Emmanuel Knosp) semblent s'être bien fondées dans l'effectif, tant d'un point de vue sportif qu'humain. « Comme on a fait le choix de garder la même ossature, l'intégration se passe vraiment bien, assure Marc Collyer. Il y a quand même des automatismes à trouver. » Ils seront peaufinés lors des prochains matchs de préparation, jeudi 25 août à Saint-Mandé, puis le samedi 27 août à Ouistreham (19h30). « On va commencer à affiner les relations collectives en milieu de semaine prochaine. Pour le moment, on est encore en plein dans la reprise. »