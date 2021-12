Une nouvelle collaboration pour David Guetta

Producteur omniprésent de l'autre côté de l'Atlantique, David Guetta a participé au nouveau single de Timbaland. Intitulé "Pass at Me", il comprend l'apport de Pitbull et présente un rythme festif rappelant l'univers du carnaval.

Selon la presse américaine, il pourrait s'agir du premier extrait du nouvel album de Timbaland, "Shock Value III", actuellement en préparation. Il comprendra de nombreuses collaborations comme ses deux précédents volets.



De retour le 29 août avec son nouvel album "Nothing but the Beat", David Guetta a par ailleurs récemment déclaré qu'il avait décalé sa sortie pour inclure un titre avec Jessie J.

"Le disque était terminé et Jessie J a accepté de travailler avec moi, j'ai appelé de suite mon label et j'ai dit : 'On arrête tout ! On ne peut pas faire le disque sans ce titre", a-t-il confié au tabloïd britannique The Sun. Le morceau, intitulé "Repeat", figurera sur l'album aux côtés de collaborations de Flo Rida, Nicki Minaj, Lil Wayne, Ludacris, Usher, Snoop Dogg ou encore Akon.