Quels enseignements ont livré les matchs amicaux ?

La dernière répétition

Le Stade Malherbe a clos ses matchs de préparation par une première défaite contre Brest, samedi 30 juillet. Vainqueurs dans la douleur de Quevilly (National) trois jours plus tôt (2-1), les Caennais ont cédé sur coup de pied arrêté face au seul adversaire de Ligue 1 rencontré en amical (1-2). À l'image de Romain Hamouma, ils en ont tiré des enseignements plutôt positifs : “On a fait un bon match mais on a encaissé deux buts bêtes. On doit corriger encore des choses mais il n'y a pas de préoccupations à avoir”. Bons en première mi-temps après un but ultra-rapide de Romain Hamouma (1e), les Caennais ont baissé de rythme en seconde période et ont craqué sur une erreur de marquage. Ils ont joué avec l'équipe qui affrontera probablement Valenciennes, en 4-2-3-1.

Le bilan

Caen termine avec trois victoires (Clermont, Le Havre et Quevilly), un nul (Cherbourg) et une défaite (Brest). Les Caennais ont inscrit dix buts, dont trois par Pierre-Alain Frau, et en ont encaissé six. Difficile de tirer un bilan de rencontres surtout abordées comme des entraînements grandeur nature, à l'exception peut-être de la dernière. “Le vrai test sera le championnat, prévient Nicolas Seube, les matchs amicaux ne veulent pas dire grandchose.” En règle générale, Caen n'a pas brillé mais pas inquiété non plus. “Je pense qu'on a montré de belles choses sur ces matchs, estime Alexandre Raineau, seul joueur à avoir effectué les trois matchs dans leur intégralité. Il y a aussi eu des choses moins bonnes, mais c'est normal.”

Les recrues

Deux recrues étaient titulaires contre Brest et sont donc pressenties pour faire partie de l'équipe-type. Frédéric Bulot est celui qui a le plus convaincu, même si son gros potentiel demande à être affiné. Enfin, recrue majeure de l'intersaison, Pierre-Alain Frau est encore en quête de repères dans son positionnement entre l'attaque et le milieu de terrain.