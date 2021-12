Idées loisirs Normandie : Week-end du 30 et 31 juillet

C'est demain qu'a lieu la 32ème Polynormande, la fameuse course cycliste du sud-Manche qui relie Avranches à Saint Martin de Landelles à travers un parcours de 137km. Découvrez les coulisses de la course dans notre émission en direct d'Avranches jusqu'à midi avec les organisateurs et participants de la course.





A Villers sur mer, des olympiades sont organisées pour toute la famille de 14h30 à 17h30 sur la plage. Par équipe de 3 personnes (1 adulte et 2 enfants) de nombreux jeux pour s'affronter dans la bonne humeur : course en sac, tir à la corde, relais, jeux de précision... RDV place Mermoz.





Pour les amateurs de 2 roues, Rendez vous demain à Gouville sur mer pour le 4 eme motocross du MX JHE Normand. Les essais commenceront à 8h30 et les courses se succèderont toute la journée jusqu'à la remise des récompenses à 18h45 . A noter que la manifestation est gratuite.





C’est aujourd'hui la 8ème édition des grasses bleues à Hauteville sur mer. C'est une compétition de nages qui se dispute en eaux vives, dans la mer. Les inscriptions peuvent encore se faire sur place, avant le départ de la course entre 14h et 16h à l'école de voile. Les licenciés à l'année comme les amateurs sont conviés pour cette fête sportive organisée par l'association long côte hautais. Départs des courses à partir de 17h15 à la cale sud de la plage d'Hauteville.





Ce soir, Feu d'artifice à Graye sur Mer , au nord de Caen. C'est à la tombée de la nuit près de l'église et c'est gratuit.







Demain, RDV à réville pour la coupe de France de … voitures à pédales ! Une compétition haute en couleurs où les coureurs rivalisent d'imagination pour personnaliser leurs petites voitures. La moyenne de ces véhicules insolites est tout de même de 30km/h, avec des vitesses de pointe jusqu'à 60km/h ! Le départ de la course sera donnée à 14h, et les voitures feront la course pendant 3h dans le bourg.





Depuis hier et durant 3 jours, on fête la Sainte Anne à Bricquebec. Cette année la manifestation renoue avec les grands défilés de l'ancienne époque, 350 personnes , musiciens , danseurs vont égayer la cité du donjon pour le plus grand plaisir de tous. Une course cycliste est organisée dès 15h, Soirée musicale suivie d'un bal de 21h à 3h et ne manquez pas la parade demain après midi. Le week-end se terminera avec un feu d'artifice tiré du donjon à 23h30. Et lundi, un marché international est organisé pour l'occasion.





Demain à Granville, c'est la 62ème édition du Grand Pardon. Une fête religieuse pour et par les marins. Côté folklorique, la bénédiction des bateaux s'accompagnera d'une parade des plaisanciers de Hérel à 19h30 devant le Sémaphore.



Le comité des fêtes de Courseulles sur mer organise ce soir un gala de catch le à 20h30 à la Salle de l'Edit. L'entrée est à 6€.









A Hauteville sur mer, il y a aussi des animations culturelles ce week-end. Hier, le lancement du 1er festival de chants marins de la commune a été donné jusqu'à dimanche. Ce soir, 3 concerts à la cale sud et à la cale nord dès 19 h. Demain à 11 h 30 concert des Moussaillons au marché et ne manquez pas à 16 h 30 le bal d'enfants place Normandie. Tous les concerts sont gratuits et en plein air sous le soleil.





Demain, à l’occasion des 1100 ans de la Normandie, une journée médiévale "Spécial Viking" est proposée dans le château de Bures les Monts, entre Torigni sur Vire et Vire. Un camp viking sera composé de plusieurs troupes avec animations et démonstrations. Il y aura des animations d'archerie avec la "Bannière d'Yvetot", la présence des "Artistes au Château", une exposition, un réplique d'un Drakkar, ou encore des jeux médiévaux normands.