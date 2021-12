Lady Gaga bientôt au cinéma ?

Après la conquête des charts, Lady Gaga partirait à l'assaut d'Hollywood. La chanteuse déjantée américaine aurait reçu de nombreux scripts de films et compterait bien faire prochainement ses débuts sur le grand écran.

"Lady Gaga adore le cinéma et c'est la prochaine étape pour elle. De nombreuses offres lui parviennent et elle n'avait pas eu le temps d'y jeter un oeil jusqu'à maintenant. C'est vraiment important que son premier film soit bon car il sera un point de référence pour ses futurs projets", a déclaré une source anonyme au média britannique The Sun.



Reste à savoir quel rôle donnera l'occasion à l'artiste de révéler ses talents de comédienne tout en lui permettant de mettre de côté son image forte de chanteuse aux looks plus affriolants les uns que les autres. Selon The Sun, Lady Gaga devrait encore sortir un album à Noël avant de s'illustrer au cinéma.