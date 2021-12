Leur tour du monde à vélo part du... Mont Saint-Michel !

Voilà des mois qu'ils s'y préparent. Et le Jour J approche à grands coups de dérailleurs. C'est l'histoire de Quentin, et de ses deux copains , Guillaume et Sébastien, tous trois normands et prêts à en découdre avec des kilomètres et des kilomètres de bitume. Le 17 septembre, un samedi, ils donneront leurs premiers coups de pédale depuis le Mont Saint-Michel, point de départ de leur tour du monde à vélo. Pendant quatorze mois, les trois sportifs et complices, vont découvrir les paysages de plusieurs dizaines de pays en allant aussi à la rencontre des jeunes de leur âge. Un livre et une expo sont prévus à l'issue de leur périple. le parcours est ainsi fait : Du Mont Saint Michel au... Mont Saint-Michel en passant par le Brésil, le Pérou, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, la Russie.... et des tas d'autres régions du monde. Au total, plus de 22.000 kilomètres au compteur et dans les mollets.





Avec des entreprises mécènes !

L'aventure des trois jeunes normands s'accompagne d'un partenariat original : de nombreuses entreprises de la Manche et du Calvados, notamment, s'associent à leur périple en leur achetant, à titre symbolique, des kilomètres pour les aider à boucler leur " très grande boucle". A ce jour, près d'une trentaine d'entreprises-mécènes suivent et soutiennent leur aventure. Même chose auprès de jeunes collégiens de l'Institution Saint Joseph à Caen qui vont à partir de la rentrée, suivre pas à pas le périple des trois jeunes.

Quentin, Guillaume et Sébastien tiennent déjà leur blog sur internet

Rendez vous le samedi 17 septembre au pied du Mont Saint Michel pour les encourager et leur souhaiter bonne chance !