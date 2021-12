Premier live pour les BB Brunes

Après deux albums, "Blonde comme moi", "Nico Teen Love" et un EP en anglais. Les BB Brunes viennent d'annoncer la sortie du premier live de leur carrière. Cet enregistrement au format CD et DVD sera disponible le 24 octobre. Ce live comprendra les plus grands tubes extraits des deux premiers albums du groupe.

De leurs premières scènes au Gibus à Paris en passant par de grands festivals comme les Papillons de Nuits à St Laurent de Cuves ou encore Dour en Belgique, les quatre musiciens ont sillonné les routes avec leurs compositions pop rock.

Avant de retrouver cette double sortie chez les disquaires, le groupe fait actuellement la tournée des festivals, avant de s'envoler pour la Réunion et l'île Maurice. Il sera notamment le 26 août au festival Foire en scène à Châlons-en-Champagne (51) et à Rock en Seine à Saint-Cloud le 27. Les BB Brunes, qui ont par ailleurs participé à l'album "TELS" en hommage à Alain Bashung, se lanceront dans l'écriture de leur nouvel album à la fin de l'année.