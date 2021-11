Le tremplin de la nuit des Abrincats a lieu ce soir à la Bazoge dans le Sud Manche venez encourager The Goggs, New Poppie, Fake Lips, Katie Doesn't Fly et Pray To Survive. Ces 5 groupes sont donc en compétition pour obtenir leur place à la nuit des Abrincats qui aura lieu à la rentrée de Septembre prochain.



Ecoutez l'interview de Romain Chales, l'organisateur.