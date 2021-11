Tremplin de la nuit des abrincat's à la bazoge ce Samedi!

5 groupes de jeunes de lycées ont été sélectionnés pour jouer aux Twin ce samedi 9 Juillet 2011 à la Bazoge !!



Rendez vous pour soutenir The Goggs, New Poppie, Fake Lips, Katie Doesn't Fly et Pray To Survive. Ces 5 groupes sont donc en compétition pour obtenir leur place à la nuit des Abrincats qui aura lieu à la rentrée de Septembre prochain.



Venez les supporter !! C'est ici qu'on fête nos exams !!



Parmi ces 5 groupes, 2 seront choisis pour jouer lors du festival La Nuit des Abrincat's les 9 et 10 septembre prochain à Avranches (place Valhubert). L'un sera sélectionné par le jury, et l'autre sera choisi par le public, à l'applaudimètre...Nous vous conseillons donc de ramener le plus de potes possible et faire un max de bruit pour votre groupe favori !!



La soirée sera bien évidemment suivie d'une terrible soirée Twin !!