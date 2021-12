Malherbe pourrait perdre son prodige Mbaye Niang

Le père du jeune attaquant caennais auteur de 3 buts en 7 apparitions en Ligue 1 la saison passée étudierait la possibilité de faire annuler le contrat de travail de son fils, Mbaye Niang. Et pour cause selon Le Parisien : il ne l'aurait pas signé comme l'exige la loi pour tout mineur. Contrat qui a été homologué par la LFP le 9 mars 2011

"Pour un acte aussi important qu'un contrat de travail, les deux parents doivent signer pour leur enfant mineur. Or le papa n'a pas signé et il envisage d'intenter une procédure en nullité du contrat", a affirmé Me Khaldi Ouadi, l'avocat du père.

Ce vice juridique pourrait donc conduire à l'annulation pur et simple de son contrat de trois ans paraphé l'hiver dernier. Alors libre, le jeune Niang pourrait s'engager dans un club sans que Malherbe ne perçoive d'indemnités de transfert. Les clubs anglais de Liverpool et Tottenham suivent notamment le dossier de près...

Il y a quelques semaines, quand Tottenham commençait sa prospection au sujet de Mbaye Niang, l'entraîneur du Stade Malherbe n'avait pas hésité à parler de "connerie". Retrouvez sa réacion en ciliquant ici.