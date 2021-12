Houlgate, trois jours à 100 à l’heure !

Les animations prennent leurs quartiers d’été à Houlgate. Les “Kiosqueries Musicales”, spectacles-découvertes, s’installent au parc de loisirs. Jeudi 21 juillet à 21h, la Ville accueille “À Fond d’Cale”, groupe rock-swing-jazz à l’énergie contagieuse. Le lendemain, ils feront place à “Vintage”, un trio explosif qui fait revivre le rock 70’s. Ce même jour de 10h à 19h, TF1 s’invite à Houlgate dans le cadre de sa tournée des plages avec des qualifications au jeu “Les 12 coups de Midi”, des rencontres avec les vedettes de la chaîne, un mini JT...

Le soir venu, TF1 diffusera sur écran géant une comédie familiale. Samedi 23 juillet, Houlgate s’animera au rythme d’échassiers comiques, de comédiens, de mimes, de danseurs et même de cracheurs de feu de 10h30 à 19h. Tous déambuleront pour le plus grand plaisir de tous. De nombreux ateliers d’initiation au cirque, de stand de maquillage et de jeux en bois occuperont les plus jeunes. Enfin un feu d’artifice sera tiré sur la plage face au Casino à 23h.

Pratique. Plus d’informations au 02 31 28 14 00.