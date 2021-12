Une touche d'exotisme pour Britney Spears.

Alors qu'elle est en tournée aux États-Unis jusqu'à la fin du mois d'août avec son spectacle "Femme Fatale Tour", Britney Spears vient de sortir une nouvelle version de son single "I Wanna Go".

Après avoir invité Ke$ha et Nicki Minaj sur "Till the World Ends" et repris "S&M" avec Rihanna, Britney Spears a travaillé avec le chanteur indien Sonu Nigam. L'artiste est très célèbre dans son pays pour sa carrière à Bollywood. Il apporte une touche d'exotisme inattendue à ce remix. Cette nouvelle version de "I Wanna Go" fait suite à la publication sur internet du clip, dans lequel Britney Spears s'attaque à des paparazzis robotisés.

Après sa tournée aux États-Unis, l'artiste fera son retour en Europe. Deux ans après sa dernière tournée, le public français pourra découvrir son nouveau spectacle le 5 octobre au Galaxie d'Amnéville, le 6 au Palais Omnisports de Paris Bercy et le 21 à l'Arena de Montpellier.