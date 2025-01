Musique. Britney Spears : 1 milliard d'écoutes pour un de ses hits

En 1998, le monde découvrait Britney Spears, avec sa tenue d'écolière américaine dans le clip de… Baby one more time. Le single s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires et s'est classé numéro 1 des charts dans 21 pays parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Le hit vient de dépasser la barre symbolique du milliard d'écoutes sur Spotify. Un succès qui a ému la chanteuse. Britney Spears a réagi ses sur réseaux sociaux : "'Baby One More Time' a officiellement atteint 1 milliard de streams sur Spotify ! 🤯🌹 Merci à tous les fans qui m'écoutent depuis tant d'années !!!", a-t-elle publié sur X.

C'est le deuxième single de la pop star à dépasser le cap du milliard de streams après Toxic en passe d'atteindre le 1,5 milliard d'écoutes sur la plateforme de streaming.