Les Feux d'artifices prévus pour ce jeudi 14 Juillet !

Aujourd'hui c'est la fête national. Du repos pour beaucoup d'entre vous et les festivité continu.

A Caen, un feu d'artifice sera tiré à l'hippodrome à 23 h. Les festivités se poursuivront ensuite de 23 h 30 à 3 h, place du Théâtre pour le bal du 14 Juillet, animé par l'orchestre Didier-Tafflé.



Une très bonne soirée s'annonce à Deauville.

Dès 22h00, sur la place du marché, la soirée commencent avec le Concert de l’Harmonie de l’Ile de Wight suivit d'une distribution de lampions.

A 22h50, c'est le départ du défilé en musique avec un arrêt à la Place de la Mairie et devant la Cour Normande. N'oublions pas à 23h15 le feu d’artifice sur la plage. Chaque année, près de 20000 personnes assistent au feu du 14 juillet.



A Vire sur la place du Château à 23h, c'est le début du feu d'artifice et le bal populaire suivra devant l'hôtel de ville.

Ce soir pour la fête du 14 Juillet, Brécey organise à l'Espace Pierre Aguiton un Repas avec un bal. Et vers 23 H 00 sur le plan d'eau, un feu d'artifice sera donné.



Dans le cotentin, la ville de Cherbourg vous donne rendez vous à 22h pour le concert de l'Union lyrique sur la place de la république. A 23h un feu d'artifice sera tiré de la plage verte suivit d'un bal sur la place de Gaulle.



Dans le Sud Manche, à Granville, le célèbre bal populaire commence à 21h au port de Hérel. Il sera poursuivit d'un feu d'artifice tiré depuis la grande jetée ouest de l'avant-port à 23h15.

Dans le centre manche, pour célébrer la fête national, Coutances propose au Coutançais d'accompagner la descente aux flambeaux à partir de 22h, place du Parvis avec l'harmonie Cérençaise pour rejoindre le site du feu d’artifice. Pour les retard à terre, le rendez vous est fixé au parc des sports sur le terrain d'honneur à 23h.



A Agon-Coutainville, pour la fête national, un concert se déroulera de 18h30 à 20h00. Un Bal suivra de 21h00 à 1h00 avec l'orchestre Cocktail. Rendez-vous place du 28 juillet. Et pour votre feu d'artifice, il est prévu à 23h30 place du marché.