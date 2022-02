Vos idées de sorties du week-end du 12 et 13 octobre

MANCHE

Jusqu'au 19 octobre se tient à Equeurdreville-Hainneville le festival du conte et de la parole Passeurs de mots. Au programme des spectacles en soirée mais également des spectacles pour jeune public. Le programme est disponible dans les lieux publics et sur le site de la ville d'Equeurdreville



Le club d'Octeville natation organise ce week-end son 16ème Meeting Arena à la piscine Chantereyne de Cherbourg. Ils ont invité cette année deux nageurs qui s'entraînent au club de Marseille Cloé Credeville et Yoris Grandjean. Ces nageurs participent au Meeting et une séance de dédicace est prévue ce samedi à partir de 18h00 à la piscine Chantereyne.

Ce week-end, ce sont les 24h comics day aux ateliers art plume à Saint-Lô. Il s'agit pour un auteur : professionnel ou amateur, de réaliser une BD de 24 planches (le travail d'un mois au moins) en 24 heures. Début du challenge à 9h ce samedi, fin dimanche à la même heure. Si vous avez des enfants, un espace leur sera réservé. Les parents pourront venir avec leurs bambins pour un atelier de dessin ce le samedi après-midi de 14h à 18h. Si vous êtes intéressés par le défi, RDV sur www.24hourcomicsday.fr



Ce samedi soir, à la Bazoge, les pointures du Reggae bas-Normand prennent possession de la scène ! Les concerts seront suivis d’une soirée TWIN. L'entrée est de 9€ sur place dès 21h30. Une consommation offerte. Plus d'infos sur www.les-twin.fr



Réunion hippique ce dimanche à l'hippodrome de Graignes. Le début des opérations est à 13h10 avec au programme 8 courses au trot dont 2 épreuves pour les 2 ans et 2 grands prix pour chevaux de 4 à 9 ans (prix Pascal GRUDE) et le prix Alain BIARD pour chevaux de 4 ans et comptant pour le tournoi bas-Normand. Toujours possibilité de suivre les épreuves avec la voiture suiveuse (gratuit mais places limitées).



CALVADOS



Ce week-end, c'est le Salon du mariage et de la cérémonie de Saint-Sever-Calvados (dans le bocage virois).



Ce week end, la Ferme de la Noé organise, en partenariat avec la Commission Pôle touristique du Bessin, une randonnée équestre sur 2 jours. La chevauchée de Guillaume. Si vous aimez le cheval vous allez vivre 48h00 de beau spectacle dans le Calvados tout au long du week-end !



RDV au port de Caen-Ouistreham pour 4 jours de Boat expo. Le 8ème salon nautique vous propose démonstrations sur le canal, course de paddle et bien sûr expo de bateaux.



Le cheval aussi à son festival en Normandie, les equi'days se déroulent jusqu'au 27 octobre dans le Calvados. De nombreux rendez-vous sont proposés comme des rendez-vous artistiques, ludiques, sportifs et découvertes. Plus d'infos sur www.equidays-calvados.com



Ce samedi ne manquez pas le concert de Circus l'opéra pop ! Calogero et son orchestre feront le show à La Loco à Mézidon-Canon. C'est à 20h30 place 38€ !

ORNE



Le Conseil général de l'Orne organise la 7e édition des Racont'arts : le festival du conte jusqu'au 19 octobre. C'est un festival qui s'adresse à toute la famille, ce sont des spectacles gratuit pendant une semaine. Plus d'infos sur www.orne.fr

Tout ce week-end se tient à Mortagne au Perche le salon de l'habitat et de l'immobilier au Carré du Perche. Vous pouvez trouver tout ce qui touche à la décoration, à l'aménagement, à la constrction ou encore à la rénovation. Ouverture du salon aujourd'hui et demain de 10h à 19h, l'entrée est de 2€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Ce week-end à Condé-sur-Sarthe, profitez du festival gastornomique Girolles et casseroles ! Durant 2 jours, petits et grands peuvent approfondir leurs connaissances des champignons et plus largement de la cuisine avec de nombreux ateliers. RDV aujourd'hui pour les enfants de 14h à 17h et demain pour tous de 9h à 18h. Infos sur www.condesursarthe.fr



L'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin organise 7 courses de plats et d'obstacles ce dimanche. Le midi vous pouvez manger au restaurant de l'hippodrome avant d'assister aux courses et profiter des animations pour les enfants comme la présence d'un magicien et de structures gonflables. Plus d'infos sur www.coursesdupin.com

Ce dimanche, c'est la 5ème édition du trail de la roche d'Oëtre. Plusieurs parcours disponibles : trail de 15 ou 30km, randonné de 8 ou 10km et trail découverte gratuit pour les 10-16 ans. Les inscriptions se font sur place. 1€par inscription sera reversé à l'association dunes d'espoir. Contactez Activ'Orne à la forêt auvray et RDV demain dès 9h à Saint-Philibert-sur-Orne.