Bientôt un nouvel album pour M. Pokora

Les fans de l'interprète de "Elle me contrôle" vont bientôt pouvoir découvrir son septième album studio. C'est en tous cas ce que laisse entendre M. Pokora sur son compte Instagram avec une vidéo et les hashtags "#album7" "#encours" et "#bientôt". (Lire aussi M.pokora victime de harcèlement)

Egalement diffusée sur YouTube, ce teaser d'une quarantaine de secondes montre le chanteur en studio, et à l'échauffement avec ses nombreux danseurs. A la fin de la vidéo, un message apparaît : "De retour, bientôt".

M. Pokora a eu un programme bien chargé ces dernières années. Après sa participation à l'émission "Danse avec les stars", il sort "À la poursuite du bonheur" en 2012 puis tient le rôle-titre de la comédie musicale "Robin des Bois" l'année suivante. "RED", son sixième album, est sorti en février 2015.