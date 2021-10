Flashé à 229 km/h au volant d'une... Kangoo !

Le propriétaire du véhicule ne conteste pas la photo, c'est bel et bien lui-même, au volant de son véhicule Renault Kangoo sur la Nationale 520. Il roulait effectivement dans le secteur à l'heure où la photo a été prise... Mais il conteste la vitesse enregistrée par le radar qui lui a valu un PV de circonstance.



Les gendarmes eux aussi ne pouvaient pas y croire. Même sur le site de Renault, il est annoncé que la vitesse maximale pour ce véhicule est de 173 km/h.





Convoqué à la gendarmerie pour éclaircir l'affaire, le conducteur a poliment expliqué que son véhicule ne pouvait atteindre une telle vitesse et que ce ne pouvait être qu'un bug du radar, ce que les gendarmes, gênés, n'ont pu qu'admettre. Les poursuites contre le chauffeur ont donc été annulé et les gendarmes ont déclaré : "Il est vraisemblable que le radar a eu un bug. Aucun autre automobiliste n'a, à leur connaissance, été victime de ce radar capricieux."





