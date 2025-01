Insolite. Les gendarmes du Calvados en intervention entre les tigres et les alpagas

Quand on pense intervention musclée, on imagine plutôt un braquage ou une prise d'otages, pas un face-à-face avec des tigres et des alpagas. Pourtant, c'est bien au zoo de Jurques, dans le Calvados, que les Pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Falaise, Caen et Deauville ont mené un exercice d'ampleur.

Le scénario ? Une situation de crise extrême, type tuerie de masse, en plein cœur d'un environnement atypique. Parce que, oui, savoir gérer un forcené, c'est bien, mais le faire sous le regard curieux d'un lama, c'est une autre histoire.

Pourquoi un zoo ?

On vous voit déjà hausser les sourcils. Pourquoi un zoo ? Tout simplement parce que les PSIG doivent être capables d'intervenir n'importe où : dans des lieux publics classiques comme des centres commerciaux, mais aussi dans des endroits plus… inattendus.

Et quoi de mieux qu'un zoo pour tester la capacité d'adaptation des équipes ? Entre les rugissements des fauves et les cris des perroquets, les gendarmes ont dû se coordonner pour gérer une situation critique, tout en restant attentifs à leur environnement. Spoiler : personne n'a fini dans l'enclos des lions.

Une montée en puissance pour les PSIG

Cet entraînement s'inscrit dans la montée en compétences et en effectifs du PSIG de Falaise. L'objectif ? Renforcer la coordination entre les unités, valider les nouvelles techniques d'intervention et s'assurer que tout le monde est prêt à répondre à une crise réelle.

Et si l'exercice semble un brin insolite, il n'en reste pas moins sérieux. Ces simulations immersives permettent aux forces de l'ordre de développer leur technicité, leur cohésion et leur réactivité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gendarmerie du Calvados (@gendarmerieducalvados)

Des tigres dans le rétro, des alpagas dans le cœur

Au final, les gendarmes ont quitté le zoo sans une égratignure, mais avec une sacrée expérience en poche. De leur côté, les animaux ont eu droit à un spectacle inédit !