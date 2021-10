Vol d'antiquitées dans un manoir à Mondeville (Calvados) : un homme interpellé

Un homme âgé de 28 ans est présenté ce samedi 18 juin 2016, en fin d'après-midi, devant le parquet de Caen (Calvados). Il est l'auteur présumé d'un vol par effraction dans un manoir à Mondeville près de Caen le mercredi 8 juin 2016, avec un complice qui court toujours.

Des antiquées volées retrouvées chez un brocanteur

Des antiquées, tableaux et meubles avaient été volés et retrouvés quelques jours plus tard chez un brocanteur de l'agglomération caennaise. L'auteur présumé des faits a été interpellé dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juin 2016, avec 3 autres personnes, placées en garde à vue. Elles ont été laissées libres vendredi 17 juin.

L'auteur présumé des faits étaient déjà recherché

L'auteur présumé du vol, qui faisait l'objet d'un mandat de recherche pour une autre affaire, pourrait être jugé en comparution immédiate lundi 20 juin 2016 devant le tribunal correction de Caen.

