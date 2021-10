Foot-Mercato (EXCLU) : Thomas VAUVY (Granville) signe au FC Saint-Lô (DH) !

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la nouvelle a été officialisée par le président du FC Saint-Lô Manche hier soir. Et comme tout le petit monde du football manchois, Thibault Deslandes était le premier à goûter le retour de Thomas Vauvy au FC comme un renfort « inespéré ». Le boss du club péfectoral avait pourtant distillé quelques indices, notamment mardi, au moment de la nomination de Nicolas Fautrat au poste d'entraîneur en soulignant que ce dernier allait permettre au club de conserver des joueurs et d'en faire venir.

DESLANDES : "le meilleur attaquant de DH"

C'est chose faite et sacrément faite avec le retour au bercail de celui qui a tout simplement terminé meilleur buteur de CFA2 cette saison avec l'US Granville et qui fut aussi un des héros du parcours en Coupe de France, notamment face à Sarreguemines où son doublé a envoyé l'USG en 8e de finales. Arrivé sous les ordres de Johan Gallon en 2014, Vauvy, 31 ans en septembre prochain, s'offre donc un retour dans le club qui l'a révélé au niveau national, en CFA et CFA2 et qui lui avait permis, sous l'ère Olivier Joba, de rejoindre Laval. Mises à part deux escapades à Beauvais (2009) et Vannes (2013), Vauvy a ensuite posé ses valises dans tous les clubs manchois, Cherbourg (2010), puis Avranches et donc Granville. « Avec cette arrivée, nous aurons le meilleur attaquant de DH en plus que le meilleur gardien. On ne sait jamais de quoi demain sera fait mais ce que je sais, c'est qu'avec cette arrivée, on se donne les moyens de croire en nos objectifs de retour en CFA R » assure Thibault Deslandes. La seule certitude actuelle, c'est que le FC, malgré la descente, frappe un grand coup, tout en conservant sa nouvelle ligne directrice : celle de faire confiance aux joueurs locaux en priorité.

Sylvain LETOUZÉ

Thomas Vauvy en bref...

né le 11 septembre 1985

Attaquant

Clubs : Coutances (2002-2003), Saint-Lô (2003-2007), Laval (2007-2009), Beauvais (2009-2010), Cherbourg (2010-2011), Avranches (2011-2013), Vannes (2013-2014), Granville (2014-2016).