Saint-Lô. Coupe de France : Saint-Lô - Les Herbiers en direct sur Tendance Ouest

Grand jour sur sa pelouse du stade Louis Villemer de Saint-Lô, le mercredi 24 janvier 2018 à 18h30. Le FC Saint-Lô (N3) affronte Le VHF des Herbiers pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France.

• Pour suivre le match en direct, cliquez ici.



Les deux divisions d'écart entre les clubs sont importantes mais dans le sport, l'issue n'est jamais connue avant le résultat. Saint-Lô rêve d'un 8°, ses supporters aussi.

Le 16° de finale entre Saint-Lô et Les Herbiers est diffusé en intégralité et en direct sur la radio Tendance Ouest et sur tendanceouest.com, dès 18h30, mercredi 24 janvier 2018. Un match commenté par Maxence Gorréguès et Lucien Devôge.

A LIRE AUSSI.

Coupe de France : horaires et dates sont tombés pour Granville et Saint-Lô

Coupe de France : Granville - Bordeaux en direct sur Tendance Ouest

Coupe de France : face à Aubervilliers, le FC Saint-Lô Manche qualifié en 16e !