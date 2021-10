Thierry Gauguin, boulanger-pâtissier dans la Sarthe produit des pâtisseries aux couleurs de l'Euro

L'idée n'est pas nouvelle. Produire des pâtisseries aux couleurs des pays en compétition, il le faisait déjà en 2014, lors de la coupe du monde. c'était "les éclairs du mondial". Plus de mille patisseries avaient émerveillé les papilles des gourmands.





Il réitère l'évènement cette année avec de nouvelles recettes pour célébrer l'Euro. « Le goût de chacune d'elles diffère selon les pays », souligne t-il. Et pour jouer à fond et coller à l’actualité de la compétition, « les éclairs seront supprimés au fur et à mesure des éliminations des équipes ».



En souhaitant que l'éclair des Bleus ne disparaîssent pas de la vitrine avant la finale.



