Séduction : les femmes préfèrent les hommes avec une barbe de 3 jours (ou plus)

C'est prouvé, les hommes sont souvent plus sexy avec une barbe. Il suffit de choisir de beaux acteurs barbus, de le raser de près et de voir la différence…

Cet attrait des femmes pour les barbus a été prouvé scientifiquement. Des chercheurs néo-zélandais ont demandé à des femmes de noter le sex-appeal de différents hommes, dont les photos avaient été classés par catégorie : les rasés de près, les barbes de trois jours, les barbes de 10 jours et les barbes de plus d'un mois.

Résultat : les hommes à barbes ont été mieux notés (surtout les barbes de 3 et 10 jours).

Sachez la barbe a des avantages, elle permet de rester en bonne santé en évitant par exemple les cancers de la peau !

Et en bloquant les UVs, la barbe permet aussi d'éviter les rides, pour une belle peau de bébé.

Elle permettrait aussi d'intimider les autres hommes, puisqu'elle donne l'impression d'une mâchoire plus grande et donne donc l'air plus agressif.