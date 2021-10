Séduction : Happn et Spotify dévoilent les 10 meilleures chansons pour draguer

Avec Happn et Spotify vous pouvez envoyer vos morceaux favoris au bel inconnu croisé dans la rue ou dans le tram, explorer les goûts musicaux des autres pour les découvrir davantage.

L'appli de rencontrer vient de révélé le top 10 des musiques les plus sollicitées par ses utilisateurs, pour draguer !

Et la gagnante est... Carly Rae Jepsen avec "Call Me Maybe". En deuxième position, on retrouve un grand classique de la chanson française : "On va s'aimer" de Gilbert Montagné. La dernière place du podium revient à Pharrell Williams avec "Happy".

Après, lorsqu'on apprend que "Hey Oh" de Tragédie se situe en 72ème place du classement, "Wesh alors" de Jul à la 57ème et "Sapé comme jamais" à la 49ème, on se demande comment certains réussissent à plaire...

Le top 10 du classement :

1. "Call Me Maybe", Carly Rae Jepsen

2. "On va s'aimer", Gilbert Montagné

3. "Happy", Pharrell Williams

4. "I Put a Spell on You", Screamin' Jay Hawkins

5. "I Will Always Love You", Whitney Houston

6. "Heartbreaker", Mariah Carey

7. "Happy Birthday", Stevie Wonder

8. "Crush", Jennifer Paige

9. "Stay With Me", Sam Smith

10. "Wake Me Up Before You Go-Go", Wham!