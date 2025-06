Télévision. Une Normande dans Secret Story 13 : quel est le secret de Constance, la "Barbie" au caractère de feu ?

Le rideau s'est levé mardi 10 juin sur la 13e saison de Secret Story, diffusée sur TF1 pour son grand lancement avant de passer sur TFX. Aux commandes, Christophe Beaugrand, fidèle au poste et une "maison des secrets" flambant neuve à Poissy, remplie de pièces cachées et de surprises bien huilées.

Et parmi les 14 candidats ? Constance, une jeune Normande de 22 ans, entrée dans la maison en duo… et en mission !

Constance, une Normande cash, solaire et… sans filtre

"Je m'appelle Constance, j'ai 22 ans, je suis originaire de Normandie", annonce-t-elle dans son portrait. Blonde, yeux bleus, esthétique "Barbie" mais énergie bulldozer, la jeune femme ne laisse personne indifférent. Et elle le sait.

"J'ai un très fort caractère, souvent on dit que j'ai une grande bouche, que je l'ouvre trop… Je dis vraiment tout ce que je pense haut et fort. Ça plaît, ça plaît pas : c'est la même chose."

Solaire, mais volcanique. Passionnée, mais radicale. Constance n'a pas de demi-mesure.

"Moi c'est soit oui, soit non, mais y'a pas de juste milieu. Je suis très sanguine, je pars au quart de tour. On me dit : 'T'es une grande blonde aux yeux bleus tu te la racontes ?' Bah critiquez-moi, dites ce que vous voulez. Moi je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Le reste : pas mon problème."

Le ton est donné.

Son secret : une mission de couple… avec un parfait inconnu

Retournement de situation pour Constance et Damien, son partenaire de jeu. Tous deux pensaient être de simples remplaçants au cas où un candidat se désisterait. Surprise : ils ont été piégés par La Voix et propulsés en direct dans la maison… en tant que faux couple.

Leur mission : faire croire aux autres habitants qu'ils sont en couple dans la vraie vie. Et autant dire que le défi est corsé quand on ne se connait pas du tout.

"Je ne sais pas séduire du tout, c'est un carnage !", annonce Constance, mi-morte de rire, mi-désespérée.

De son côté, Damien est cash :

"S'il faut user de ses charmes pour quelque raison que ce soit, ça se fera."

Bienvenue dans Secret Story.

Une personnalité déjà culte, entre Barbie et guerrière

Constance est une joueuse. Une vraie. Et elle le revendique sans détour :

"Je vais être le genre de joueuse sans limite. Donnez-moi du challenge."

Surnommée "Constance Barbie" par ses fans dès le premier épisode, elle peut déjà compter sur une petite armée de supporters. Les comptes fan fleurissent sur Instagram, TikTok commence à s'enflammer… et on n'est qu'au début.

"Dans la maison, ça va être mon challenge de montrer ma vraie personne. Je vais pas être l'aigrie du village pendant deux mois. Ça va être tout ou rien : soit on va m'adorer de fou malade, soit on va me détester jusqu'à la moelle."

Ça promet.

Secret Story 2025 : une nouvelle saison pleine de secrets fous

Outre le "faux couple" Damien-Constance, la saison démarre avec des secrets déjà bien perchés :

"Mon frère est une légende vivante du football" (coucou Eden Hazard),

"J'ai remporté un talent show de K-pop en Corée du Sud",

"J'ai vécu dans ma voiture pendant six mois",

ou encore "J'ai un QI supérieur à 134".

Chaque jour, la quotidienne sur TFX permet de suivre les enquêtes, les buzz et les stratégies. Et chaque semaine, un prime décisif élimine un candidat. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour une saison savoureuse. Et si la Normande Constance devenait l'héroïne inattendue de Secret Story 13 ?