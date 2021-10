Les célèbres galettes St-Michel seront sur le Tour de France, notamment avec l'opération "Les communes gourmandes"

Le Grand Prix des Communes Gourmandes sera bien entendu de la partie avec un nouveau défi intitulé : « Les mad’œufs’leines prennent l’air ». St Michel est, encore cette année, bien déterminé à distribuer bonne humeur, gourmandise et convivialité sur les 3 519 km du tracé 2016.

Les Communes devront à nouveau surprendre le jury, présidé pour la sixième année consécutive par Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, sur le thème « Les Mad’œufs’leines prennent l’air ».



La règle : inventer une recette de Madeleine originale. Qu’elle soit sucrée ou salée, cette Madeleine devra obligatoirement être conçue à base d’œufs de poules élevées en plein-air, comme le fait aujourd’hui St Michel dans toutes ses recettes.

Sucrée ou salée, la Madeleine devra être audacieuse pour espérer monter sur le podium !

St Michel met un point d’honneur à mobiliser toutes les générations. Des fourneaux à la déco du village, petits et grands auront un rôle à jouer pour rendre ce jour très festif et leur commune la plus « St Michel » possible. La mobilisation générale et son animation seront également récompensées. Dessins, pancartes, t-shirts… les habitants devront habiller leur commune sur un thème précis : « Bienvenue chez St Michel ».

Fidèle à ses valeurs familiales, St Michel offrira des cadeaux aux Communes Gourmandes les plus inventives et proposera de nombreuses animations sur le bord des routes du Tour. A la rentrée 2016, St Michel publiera le tome 7 d’un livre collector qui reprendra l’ensemble des recettes présentées par toutes les communes participantes et leur rendra ainsi hommage.



Les 16 Communes Gourmandes de l’édition 2016

Du 2 au 24 juillet, ce sont 16 villages qui donneront le meilleur d’eux-mêmes pour essayer de remporter le 7ème Grand Prix St Michel des Communes Gourmandes.



02/07 Mont-Saint-Michel > Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont : Bréville-sur-Mer (50) au km 59

03/07 Saint-Lô > Cherbourg-Octeville : Hambye (50) au km 40

04/07 Granville > Angers : Landéan (35) au km 82

05/07 Saumur > Limoges : Monts-sur-Guesnes (86) au km 49,5

06/07 Limoges > Le Lioran : Bugeat (19) au km 69,5

07/07 Arpajon-sur-Cère > Montauban : Saint-Parthem (12) au km 50,5

08/07 L'isle-Jourdain > Lac de Payolle : Castelnau-Magnoac (65) au km 60,5

09/07 Pau > Bagnères-de-Luchon : Saint-Pé-de-Bigorre (65) au km 26

12/07 Escaldes-Engordany > Revel : Savignac-les-Ormeaux (09) au km 62

13/07 Carcassonne > Montpellier : Cesseras (34) au km 32

14/07 Montpellier > Mont Ventoux : Mas-Blanc-des-Alpilles (13) au km 86,5

16/07 Montélimar > Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux : Hauterives (26) au km 98,5

17/07 Bourg-en-Bresse > Culoz : Vieu-d'Izenave (01) au km 56,5

18/07 Moirans-en-Montagne > Berne : Censeau (39) au km 64,5

22/07 Albertville > Saint-Gervais Mont Blanc : Notre-Dame-de-Bellecombe (73) au km 111,5

23/07 Megève > Morzine : Morillon (74) au km 117

Gagnez toute la semaine, sur Tendance Ouest votre sacoche remplie des nouveaux produits St Michel.