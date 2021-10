EURO 2016 : «Tartiflettor», l'application pour ceux qui en ont ras-le-bol du football.

Médiatisé avec excès dans tout les médias, l'UEFA Euro 2016 en France est partout sur web.



"Quand il y en a marre du sport, il y a Tartiflettor". C'est le slogan de cette nouvelle application du navigateur Chrome.



Pour ceux qui ne supportent pas le foot, l'Euro devient une pollution, et pour eux il existe désormais Tartiflettor. Cette extension vous aidera à passer au travers de la compétition. A chaque fois que le nom de la compétition est censé apparaître, il sera automatiquement remplacé par «tartiflette».





Nous avons testé pour vous, et ça devient tout de suite plus amusant :











A utiliser sans plus tarder pour ne plus voir d'articles autour de la tartiflette 2016 !



Amateurs de fromage et anti- foot... à vos applis ! Téléchargez là ICI !





Si vous souhaitez désinstaller l'extension (parce que c'est rigolo certes, mais si vous vous rendez sur un site de vente en ligne, vous devrez désormais payer en tartiflette) allez dans les Paramètres de «Chrome», cliquez ensuite sur «Extensions» en haut à gauche, sélectionnez «Tartiflettor l'anti Euro 2016» en cliquant sur la petite corbeille à côté et confirmez la suppression de l'application.