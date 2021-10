A Rouen, le bouquiniste Thé Majuscule tourne définitivement la page

Il fallait bien que le mot "Fin" soit écrit un jour en bas de la dernière page. Ce jour est arrivé : samedi 11 juin 2016, Jean-Marie Daburon, gérant de la partie bouquiniste de Thé Majuscule, situé à Rouen (Seine-Maritime) ferme définitivement ses portes à la suite d'une liquidation judiciaire. Soit un peu plus de 20 ans après l'ouverture du commerce, en mars 1996.

Si cette fermeture est un crève-coeur pour le commerçant qui dit "n'avoir pas encore réalisé", elle devenait inéluctable depuis le déménagement de la boutique de la place de la Calende au 23 de la rue du Général Leclerc fin 2015 : "Ce n'est pas un emplacement très marchand, je n'avais pas beaucoup de clients", regrette Jean-Marie Daburon. Qui n'en oublie pas pour autant les 20 ans qui ont précédé.

Des voyages autour du monde aux voyages littéraires

La passion de la littérature, Jean-Marie Daburon la contracte tôt : "J'ai toujours eu des livres autour de moi", confirme-t-il. Mais devenir libraire ou bouquiniste, il n'y pense pas tout de suite. "J'ai beaucoup voyagé puis fait des petits boulots et suivi des études d'Histoire. J'ai cherché ensuite un travail dans le tourisme, mais ça ne m'a pas plu."

Le déclic survient à Caen, il y a plus de 20 ans : "Mon épouse et moi-même connaissions Memoranda (un bouquiniste qui fait également salon de thé), nous y allions souvent. Cela nous a vraiment inspiré." Le couple pense alors à ouvrir Thé Majuscule : "On s'est dit 'Pourquoi pas ?'" tout en revendiquant clairement "une filiation avec Memoranda".

A la recherche de la perle rare

Thé Majuscule est, dès le début, à la fois un salon de thé, un restaurant et un bouquiniste. Le concept plaît, les clients affluent. Et Jean-Marie Daburon apprend sur le tas : "Je n'avais aucune expérience de bouquiniste. Je ne chinais pas. Mais j'ai appris à trouver des livres au goût de mes clients." Il écume les maisons vidées lors de ventes ou de décès, découvre "quelques endroits superbes, où l'on aimerait bien habiter" et des livres particuliers. Tout est une question de flair... Mais le commerçant assume aussi ses échecs :

"J'ai dû laisser passer des merveilles et me battre pour d'autres livres qu'en fait tout le monde avait !"

De belles rencontres

Cette vie de bouquiniste, Jean-Marie Daburon l'a beaucoup aimée : "Quand nous sommes arrivés à Rouen, nous ne connaissions personne ou presque. Ici, j'ai noué des amitiés. J'ai vu des adolescents venir, se marier ensuite et avoir des enfants. Ce sont ces belles rencontres que je retiens."

Aujourd'hui, à la veille du grand saut, Jean-Marie Daburon n'a pas encore décidé quoi faire à l'avenir. Mais il sait une chose, lui qui rappelle "qu'avoir le temps de lire en étant bouquiniste, c'est mauvais signe", il ira voir ses "copains bouquinistes" très rapidement : "Jusqu'ici, on se croisait mais on n'allait pas les uns chez les autre. C'est la première chose que je vais faire !"

Pratique. Le bouquiniste ferme samedi 11 juin 2016. Jusque-là, les prix des livres sont compris entre 1 et 3€. La partie salon de thé de Thé Majuscule reste ouverte, au 208, rue Martainville.