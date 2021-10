Nekfeu: premier rôle dans un film de Thierry Klifa avec Catherine Deneuve, Nicolas Duvauchelle et Diane Kruger!

Quelle surprise! Lui même n'en revient pas: Nekfeu décroche un premier rôle au cinéma!

Donc jai le rôle principal masculin ds un film de T.Klifa ac Catherine Deneuve,Diane Krüger,Nicolas Duvauchelle.. Sur le papier c'est irréel — #DestinsLiés #17Juin (@nekfeu) 1 juin 2016

Thierry Klifa (Les Yeux de sa mère, Une vie à t'attendre, Le héros de la famille) a écrit et réalisera le film "Tout nous sépare". L'histoire se déroulera dans 2 endroits, nous suivrons une mère et sa fille à la vie bourgeoise (Catherine Deneuve et Diane Kruger) et 2 amis d'enfance dans une cité de Sète (Nicolas Duvauchelle et Nekfeu). Les 2 mondes se retrouveront confrontés suite à une disparition et un chantage.

Thierry Klifa avait déjà en tête ses rôles féminins à l'écriture du scénario et c'est en voyant une photo de Nekfeu durant l'écriture qu'il a voulu le rencontrer. Lors de ses essais, il a confirmé ce qu'il dégageait et fut donc engagé.

Le tournage débutera la semaine du 6 juin 2016 aura lieu à Sète et Perpignan jusqu'au 20 juillet 2016. Une période chargée pour Nekfeu puisque l'album Destins Liés du groupe $-crew dont il fait partie sortira le 17 juin prochain.