L'Agenda en Normandie : mercredi 1er juin

MANCHE

Pour les 10 ans de Baïla Salsa Cherbourg-Manche, l'association vous propose de passer un week-end aux couleurs de la danse latine. Comptez 10€ le stage et 70€ le full pass incluant concert + stage + soirée casino. Toutes les infos sur la page Facebook de Baïla Salsa

Samedi, le service jeunesse et sport de Granville organise un contest skate/trott au skate park de la Cité des Sports. Des compétitions seront organisées en fonction de l'âge. Il faut avoir au minimum 10 ans. Inscription sur place le jour même. C'est ce samedi à partir de 13h30. C'est 2€ par participant. Les infos ICI

Samedi, venez swinguer à Carentan à l'occasion du bal de la libération. Dans un décor bleu, blanc, rouge, parez-vous de vos plus belles tenues vintage. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 21h à la salle des fêtes de Carentan. L'entrée est à 7€. Réservations conseillées auprès de l'association Carentan Liberty Group.

CALVADOS

Samedi, assistez à une parade de véhicules militaires à Isigny-sur-Mer. Une manifestation proposée dans le cadre du D-Day Festival. Les passionnés de véhicules et les groupes de reconstitution vous feront découvrir les plus belles pièces de leur collection : Jeeps, Dodges, GMC et bien d'autres. C'est ce samedi de 17h30 à 18h30 et de 19h à 23h.

Samedi, c'est le festival Saint-Pierre en live à Saint-Pierre-sur-Dives. Cette 1ère édition vous accueillera à partir de 17h sur la Place du marché et proposera concerts, animations, jeux, démonstrations et stands. L'entrée varie de 10€ à 13€. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme.

ORNE

Tout ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes de l'aéroclub de Flers. Au programme : exposition statique d'avions anciens, baptêmes de l'air et informations sur les carrières de l'aéronautique. C'est samedi et dimanche. L'entrée est gratuite. Les infos ICI

J-52 avant le Festival Art Sonic de Briouze. Au programme : Bigflo & Oli, Lilly Wood & The Prick, Hyphen Hyphen ou encore Birdy Nam Nam. Rendez-vous, le vendredi 22 et le samedi 23 juillet prochain à Briouze. Retrouvez le programme complet du festival, les infos pratiques et la billetterie ICI