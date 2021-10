A Rouen, un panorama de Jeanne d'Arc et de son époque en version XXL

Enfin. Après deux ans d'attente, les Normands vont pouvoir découvrir le Panorama XXL "Rouen 1431, à l'époque de Jeanne d'Arc", samedi 28 mai 2016 à Rouen (Seine-Maritime). Car ceux imaginés par Yadegar Asisi sur la Rome antique puis sur l'Amazonie n'étaient que des tours de chauffe. Et Frédéric Sanchez, président de la Métropole, attend bien plus de la nouvelle œuvre : "Je pense que les chiffres de fréquentation vont significativement augmenter."

Une icône touristique que l'on s'arrache

Car les élus et Yadegar Asisi entendent bien surfer sur la vague qui ramène Jeanne d'Arc sur le devant de la scène. Depuis des dizaines d'années objet de batailles politiques et religieuses, l'héroïne brûlée à Rouen le 30 mai 1431 fait aujourd'hui l'unanimité. On se l'arrache tant et si bien qu'il est aujourd'hui difficile de passer à côté d'elle en visitant Rouen, de l'Historial aux visites guidées sur ses traces en passant par les larmes de chocolat à son nom.

Icône politique et/ou religieuse, la pucelle d'Orléans est aujourd'hui un atout touristique sur lequel capitaliser. Guy Pessiot, président de Rouen Normandie Tourisme & Congrès et historien, l'a bien compris. Depuis le début, il est associé au travail de Yadegar Asisi. Et en attend beaucoup, notamment du point de vue de la clientèle étrangère : "Les touristes étrangers étaient jusqu'ici peu représentés dans les Panoramas. Là, nous avons présenté à l'étranger celui consacré à Jeanne d'Arc. Nous avons déjà reçu des dizaines de réservations de l'étranger pour visiter et l'Historial et le Panorama."

Trois ans de travail

Reste à ne pas décevoir ces visiteurs. Sur ce point, Guy Pessiot veut croire au travail entamé il y a trois ans : "Nous avons repéré tout ce que Jeanne d'Arc avait pu connaître à son époque : des restes d'églises, quelques maisons. Nous avons aussi exploité tous les textes d'archives pour dresser un panorama de la ville entre 1419 et 1449." Car le Panorama n'est pas figé à une date précise, en 1431, comme l'explique Guy Pessiot :

L'idée, dans ce Panorama, c'est de voir Jeanne d'Arc de son arrivée jusqu'au bûcher. Quand le spectateur se déplacera dans le Panorama, il se déplacera aussi dans le temps.

Et si quelques erreurs historiques subsistent, Guy Pessiot les justifie : "C'est l'interprétation de l'artiste qui compte."

Un sujet sensible

L'artiste, justement, explique ce qu'il a voulu révéler à travers cette toile : "Dessus, vous voyez des représentants de l'église qui, une fois par an, accordent gracieusement une amnistie à un prisonnier. Et dans le même temps, vous voyez Jeanne d'Arc conduite au bûcher. J'ai voulu souligner cette ambivalence."

Mais le portrait de Rouen à l'époque gothique n'est pas uniquement centré sur Jeanne d'Arc : "J'ai voulu montrer des moments de joie avec des jongleurs, des marchands, des activités commerciales étonnantes." Le "maître de l'émotion" comme le qualifie Guy Pessiot, sait toutefois qu'il s'attaque à un mythe sensible : "Jeanne d'Arc a été instrumentalisée des dizaines de fois. Je comprends que je dois faire attention. Il serait présomptueux de vouloir décrire Jeanne d'Arc en évoquant tous ses aspects. Je veux amener un peu de normalité dans cette héroïne." Peut-être le challenge le plus difficile à relever.