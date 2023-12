Rouen. C'est ce soir à la télé : Jeanne d'Arc dans un docu-fiction en 3D

Elle est l'un des personnages historiques les plus marquants de l'histoire de France. Et son destin est évidemment indissociable de celui de Rouen. Mardi 19 décembre, L'Affaire Jeanne d'Arc, un film documentaire événement est diffusée à 21h10 sur France 2.

Entièrement en images d'animations, narré par Laurent Stocker de la Comédie française, le film retrace l'histoire de la pucelle à travers l'inquisition qui a suivi sa mort et son procès en nullité. Six ans de travail ont été nécessaires à l'auteur et coréalisateur du film, Antoine de Meaux. "On a voulu raconter l'histoire comme un cold case, ces enquêtes faites des années après le crime", détaille-t-il.

"Aborder la période autrement"

Le film, très spectaculaire, reste un documentaire que son auteur voulait "inattaquable sur le plan historique", tout en étant proche "le plus possible d'une fiction". Avec comme objectif de séduire un public le plus large possible, depuis les enfants jusqu'aux adultes en passant par les passionnés d'histoire. Les dimensions personnelle, mystique, guerrière de Jeanne sont évoquées, comme le contexte de l'époque au XVe siècle. "On se rend compte qu'il y a une histoire politique très complexe derrière la légende dorée de Jeanne d'Arc, avec à la manœuvre le roi Charles VII", insiste Antoine de Meaux. Le tout est profondément incarné par ses personnages recréés en 3D. "C'est aussi la possibilité d'aborder la période autrement qu'avec des témoignages d'historiens ou des enluminures photographiées."

De Domrémy au siège d'Orléans, du couronnement de Charles VII au procès par l'évêque Cochon, le film haletant permet de redécouvrir et parfois même d'en apprendre davantage sur cette héroïne qui continue à fasciner, près de 600 ans après sa mort.