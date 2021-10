Money Monster, une prise d'otages au rythme inégal

Je vous parle aujourd'hui de Money Monster, le film de Jodie Foster présenté au festival de Cannes avec George Clooney et Julia Roberts.

Beau Casting

C'est le 4ème film de Jodie Foster en tant que réalisatrice, 5 ans après le complexe du castor avec Mel Gibson. Elle réunit un casting de choix avec les 2 amis George Clooney et Julia Roberts. Le duo fonctionne très bien, Julia Roberts est Patty, réalisatrice de l'émission de Lee interprété par George Clooney. C'est un présentateur TV spécialisé dans la bourse, qui donne des tuyaux aux téléspectateurs. Jack O'Connell, qui joue le preneur d'otages possède aussi très bien son rôle et est tout à fait crédible en homme lambda désespéré.



Thème bien trouvé et actuel

Les transactions boursières à haute-fréquence, les « couacs informatiques » la perte d'argent soudaine et immense en une fraction de seconde, tout cela fait partie de notre actualité quasi quotidienne. Je me suis donc sentie concernée par cette histoire, et j'ai eu envie d'en savoir plus moi aussi sur les dessous de l'affaire.



Des hauts et des bas

Malheureusement, je n'ai pas réussi à rester à fond durant tout le film. A certains moments, la tension est très palpable, une sensation de huis-clos assez stressante. Mais à d'autres, cela retombe et j'ai senti une distanciation avec ce qui passait. Je n'étais plus dedans et évidemment ce n'est pas ce que l'on espère. J'ai donc aimé ce film, mais j'aurais aimé plus de tension. Quelquefois, l'apport d'informations est énorme alors que cela aurait pu être distillée de façon plus homogène dans le film.



Money Monster est un film intéressant sur des thèmes actuels. Le jeu des acteurs se complète bien. En revanche, le côté enquête n'est pas toujours maîtrisé avec trop ou trop peu d'informations distillées. La tension connaît aussi des hauts et des bas. Malgré tout, j'ai passé un bon moment. Money Monster, c'est en ce moment au cinéma.