CINEMA 10 Cloverfield Lane, un huis-clos prenant

Aujourd'hui je vous parle de 10 Cloverfield Lane, un film produit par JJ Abrams.



Il est possible (le mystère est savamment entretenu) que ce film ait un lien avec le film Cloverfield produit par JJ Abrams en 2008. En revanche, lors du visionnage, il n'y aucune référence à celui-ci. Vous pouvez donc aller le voir en toute confiance, vous comprendrez tout (ou pas mais alors ça n'aura rien à voir avec le non-visionnage de Cloverfield ;) )

Ce film repose sur le mystère, un peu à la « 6ème sens ». Sauf que cette fois, nous nous posons des questions. Nous savons clairement qu'il se passe quelque chose de louche. Mais qui croire ? Quelle version privilégier ? Tout comme l'héroïne, nous passons de la méfiance au soulagement. Howard est il un pervers fou ou un sauveur qui tombe à pic ?

J'ai beaucoup aimé changer d'avis au fur et à mesure du film, avec les revirements de situation et les différents indices collectés qui nous font pencher d'un côté ou l'autre de la balance à plusieurs reprises.

L'ambiance est oppressante mais rassurez-vous pour les plus peureux (dont je fais partie!): ce n'est pas un film d'horreur. La musique joue bien son rôle et nous immerge dans le film.

Même si la fin répond à beaucoup de questions, il en reste encore en suspens et j'espère qu'on en saura plus dans de futures productions.

10 Cloverfield Lane est un film au facteur stress assez jouissif, fait de tensions et de mystères. Si tous ne sont pas résolus, il est très prenant et une suite pourrait être envisagée. Je vous conseille d'aller voir ce film que j'ai beaucoup aimé, et en plus c'est le printemps du cinéma qui arrive ! (4€ la séance du dimanche 20 au mardi 22 mars 2016).