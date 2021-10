Le film du jour: Star Trek into darkness

Le 1er volet était une belle réussite, avec une histoire reprise au point zéro afin que tout le monde puisse suivre. Ici on retrouve donc les personnages principaux, avec la venue d'un nouveau méchant. Pas une race extra-terrestre, mais un homme machiavélique.

Ce qui est assez ironique, c'est que l'acteur qui interpréte ce méchant est Benedict Cumberbatch, qui interpréte Sherlock Holmes avec Brio dans la série Sherlock. Mais ici il est plutôt Moriarty,le génie du mal.

Le duo Spock -Kirk fonctionne à merveille, avec le côté-pince sans rire du Vulcain et la fougue du capitaine. Dans ce film sont exaltés les liens d'amitié, le courage, le sens du sacrifice, le tout avec une bonne dose d'humour, de bravade et d'effets spéciaux.

C'est pour ça qu'on accroche tout de suite. On arrive à s'attacher aux personnages, on veut qu'ils s'en sortent et qu'ils réussissent leur mission. Les effets spéciaux sont très bien faits mais ne prennent pas toute la place. Comprenez par là que ce n'est pas la seule raison d'aller voir le film.



Une chasse à l'homme bien menée, une équipe de star fleet attachante... JJ Abrams a presque tout bon excepté quelques ficelles un peu trop visibles. Malheureusement, dans les moments de grande tension, on n'a pas si peur que ça pour nos héros car les solutions pour les sortir de la mouise nous ont été montrés une dizaine de minutes avant de façon assez grossière. On anticipe donc assez facilement le rebondissement.

Il n'empêche, on prend son pied pendant toute la séance et on en redemande ! Toues les fans de Star Wars peuvent se réjouir devant ce film étant donné que c'est à ce réalisateur qu'a été confiée la tache de réaliser le prochain star wars prévu pour 2015.

PS: la 3D est visible mais pas indispensable.

Star trek into darkness est donc un très bon film, attendu et à la hauteur des espérances. On ne se dit qu'une chose, vivement le prochain ! Star Trek into darkness, c'est en ce moment au cinéma.