Tendance Live Granville: Broken Back le renouveau de l'électro-folk

On peut arriver à des choses extraordinaires par accident, lui s'est réellement lancé dans la musique à 22 ans, après une blessure au dos et trouve son nom de scène - Broken Back "dos brissé" -

Cependant, Jérôme n'est pas arrivé sur le devant de la scène électro-pop comme novice

Durant son enfance bretonne, il apprend le solfège et le tuba. Avant de quitter St Mâlo pour une célèbre école de commerce de Lille. En 2012, lors de son arrêt forcé en raison de son dos, il sort une vieille guitare, compose, mixe et publie ses compositions sur internet. De nombreux Djs le repèrent comme Klingande et Kygo, il réalise son premier E.P et se retrouve propulsé aux 4 coins de la planète comme la nouvelle référence électro-folk.

Retrouvez Broken Back sur la scène du tendance Live, samedi 18 juin avec Superbus, Antoine Clamaran, June the Girl, Claudio Capéo....