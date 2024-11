A découvrir. Claudio Capéo sort son premier best-of... et dévoile un titre inédit !

Claudio Capéo a lancé sa carrière en passant les auditions de The Voice en 2016. Dès la sortie de l'émission, il a connu le succès et le voici maintenant huit ans après prêt à sortir un best-of. Il a choisi ses chansons préférées et les partagera sur un même album, lui qui en a quatre à son actif.

Vous retrouverez par exemple les tubes "Un homme debout", "Riche", " Si j'avais su ", ses duos avec Vitaa, Kendji Girac… mais aussi, comme une surprise, un titre inédit : "T'en aller".

L'album est disponible depuis le vendredi 22 novembre !