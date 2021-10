Trains en Normandie : 20 millions d'euros pour améliorer les lignes au départ de Rouen

Deux annonces ont été faites par le président de la Région Normandie, Hervé Morin, à l'issue du comité de pilotage de la LNPN, mercredi 4 mai 2016, à Paris : la collectivité s'est dite prête à financer les études concernant l'aménagement des tronçons Rouen (Seine-Maritime) - Evreux (Eure) et Rouen-Bernay (Eure). 20 millions devraient être investis.

Lire aussi : Au Mont-Saint-Michel, Manuel Valls promet des trains neufs pour la Normandie.

Un Rouen-Caen plus rapide

Le premier tronçon cité permettrait de créer une ligne ferroviaire qui n'existe pas actuellement entre les deux villes. Les deux aménagements doivent permettre de ramener le temps de trajet entre Rouen et Caen à 50mns et de raccourcir le temps de trajet entre l'Ouest de la Normandie et ses capitales administrative et politique.

Lire aussi : Trains en Normandie. Hervé Morin réclame 600 millions à l'Etat.

Des travaux entre 2021 et 2027

La réalisation de ces études pourrait permettre à ces travaux d'aménagement d'être retenus dans le prochain contrat de plan Etat-Région (CPER) pour la période 2021-2027.