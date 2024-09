Transports. La Normandie boude les trains : quels leviers pour faire grimper leur fréquentation ?

Daniel Grébouval y voit la sanction d'un "gros bazar". La Normandie est la région où la part de l'utilisation des transports ferroviaires est la plus faible : 9%, soit dix points de moins que la moyenne nationale. Pire, 89% des déplacements longue distance sont effectués en voiture.

Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a des dizaines d'exemples pour justifier les pratiques des usagers. Dieppe - Caen, Rouen - Cherbourg… Une bonne partie des voyages potentiels à travers la Normandie sont quasiment impossibles à effectuer sans patienter une heure - parfois bien plus - en gare de correspondance.

Daniel Grébouval est le président de la Fédération nationale des associations des usagers des transports (Fnaut) en Normandie.

"Un véritable cadencement sur l'ensemble des lignes"

"Il n'y a pas de relations possibles entre ces diverses lignes parce que les correspondances sont assez souvent mal organisées. Donc il est difficile, en Normandie, de se déplacer d'une ville A à une ville B", analyse-t-il en s'appuyant sur un rapport de 156 pages rédigé par la Fnaut.

"Ce qu'on propose, c'est un véritable cadencement sur l'ensemble des lignes. Que les trains passent dans une gare toujours à la même minute, du matin au soir, éclaire-t-il. Lorsqu'on fait ça, on arrive à organiser les nœuds de correspondance pour faire en sorte qu'il y ait des rendez-vous ferroviaires. Tous les trains repartent après dix minutes, un quart d'heure dans toutes les directions." La contrainte principale identifiée par la Fnaut concerne les trains au départ et à l'arrivée de Paris, qui circulent sur les mêmes voies que les transiliens, et qui devront "donner le tempo".

Une baisse de 4% des dépenses publiques ?

L'autre mesure phare souhaitée par Daniel Grébouval porte sur la mise en place d'une ligne Rouen - Caen - Rennes passant par Granville. "Dans le système d'exploitation actuel, vous avez déjà des trains qui font Granville – Caen, et qui, derrière, enchaînent une mission de Caen à Rouen. Mais cette possibilité technique n'est pas valorisée sur le plan commercial", pointe le président de la Fnaut Normandie.

Les résultats de ce genre d'études, facturées des centaines de milliers d'euros lorsqu'elles sont menées par des cabinets spécialisés, intéressent la SNCF et la Région, qui s'interrogent actuellement sur la faisabilité des mesures proposées. Le plan porté par Daniel Grébouval induit, d'après le rapport, une augmentation de 40% de l'offre des trains. Mais la hausse de la fréquentation du réseau viendrait compenser les coûts, et irait même jusqu'à diminuer de 4% les dépenses publiques.