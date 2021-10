Marion, virée parce qu'elle refuse de changer de prénom

Une PME près de Toulouse a mis fin au contrat d'une commerciale, Marion, parce qu'elle refusait qu'on l'appelle Marie. Pour l'entreprise, avoir deux Marion dans le service aurait induit les clients en erreur et ils pouvaient ainsi, confondre les interlocutrices, et être la cause de perte de contrats.



Plusieurs fois, le patron a sommé la salariée, âgée de 27 ans et qui était en formation dans l'entreprise dans le cadre de son suivi Pôle Emploi, de changer son prénom, sans succès.





Ce motif a donc était un prétexte pour se séparer d'elle. Un motif qui parait même sur la fiche-bilan remplie par la PME pour Pole Emploi. Il est formellement écrit : "problème d'identité au sein de la société, deux mêmes prénoms non voulus par la direction" !