Un politicien australien en visite à DCNS Cherbourg

Une importante escorte a passé les portes de DCNS Cherbourg ce vendredi 29 avril, vers 8h20. A bord de l'une des voitures, un politicien australien, le premier à visiter le site cherbourgeois depuis la commande record de 12 sous-marins au groupe français.

L'élu en visite s'appelle Jay Weatherill, il est "le Premier" de l'Etat d'Australie Méridionale, l'un des six Etats qui composent l'Australie. C'est dans son territoire que les sous-marins commandés seront construits, sur les chantiers naval d'Adelaïde. Il appartient au parti travailliste, parti de l'opposition au niveau national.

Jay Weatherill est accompagné de Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Jean-Michel Houllegatte, maire délégué, et Geneviève Gosselin-Fleury, députée. Une délégation de journalistes australiens est également présente. Certains, sur Twitter, évoquent une visite discrète en France, sous haute sécurité. "Les photos sont interdites dans les chantiers navals DNCS de Cherbourg. Alors je vous ai fait un dessin !" ironise l'un d'eux.

Security mad DCNS ban pictures inside Cherbourg shipyard as premier visits, so I made this for you. @theTiser pic.twitter.com/qXQlN8DOwT